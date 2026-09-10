بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) با افزایش قیمت در برخی مقاطع میلگرد، ثبات نرخ سیمان و کاهش محدود قیمت تیرآهن همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار میلگرد امروز بار دیگر روند افزایشی داشت و در برخی مقاطع، رشد قیمت‌ها ادامه پیدا کرد.

براساس این گزارش، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۴۰۰ تومان افزایش، ۸۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفربناب نیز با ۳ هزار تومان افزایش، ۸۵ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور با ۷۰۰ تومان افزایش، ۸۱ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۵۰۰ تومان افزایش، ۹۴ هزار و ۹۰ تومان به فروش می‌رسد.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با ۲ هزار تومان افزایش، ۸۶ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با ۲ هزار تومان افزایش، ۸۶ هزار تومان قیمت گذاری شده است، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان هم با هزار تومان افزایش، ۸۶ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۸۷ هزار و ۳۶۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۸۶ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارد.

امروز در بازار تیرآهن، بیشتر مقاطع همچنان بدون تغییر قیمت معامله می‌شوند و برخی مقاطع نیز کاهش قیمت دارند به طوری که تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۵ هزار تومان کاهش، ۱۰۴ هزار و ۵۸۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

براساس این گزارش، تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان و تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ کرمانشاه نیز ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان، تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۰۶ هزار و ۴۰۰ تومان و تیرآهن ۲۰ نوردفولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان قیمت دارند.

همچنین امروز در بازار سیمان عمده، قیمت‌ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییری نداشت. سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارند.

همچنین؛ سیمان پاکتی ارومیه نیز ۲۸۰ هزار تومان و مازندران ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شوند.