نشست آغاز سال تحصیلی جدید ویژه هیأت رئیسه دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست آغاز سال تحصیلی جدید ویژه هیأت رئیسه دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین موضوعات مرتبط با آغاز سال تحصیلی جدید، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تقویت نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل استان و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و نخبگانی دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها برای شتاب‌بخشی به توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید شد.