به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علی‌آبادی در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با گرامیداشت یاد شهدای صنعت برق گفت: دشمن در یک جنگ تمام‌عیار، زیرساخت‌های ما را هدف قرار داد و عزیزان ما را به شهادت رساند؛ اما به لطف خدا و همت جهادی متخصصان صنعت برق، ما نه‌تنها متوقف نشدیم، بلکه موفق شدیم ۲۰ هزار مگاوات از ناترازی موجود را برطرف کنیم که عددی بسیار قابل توجه در شرایط محاصره است.

وی با اشاره به سیر تحولی صنعت برق کشور گفت: ظرفیت برق کشور از حدود هفت هزار مگاوات در ابتدای انقلاب، امروز به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است؛ یعنی ظرفیت تولید بیش از ۱۴ برابر و شبکه برق کشور ۱۲ برابر گسترش یافته است. اما امروز ماموریت ما عبور از تمرکز صرف بر توسعه کمی و حرکت به سمت اصلاحات کیفی است.

علی‌آبادی بیان کرد: اگر به تلفات فنی و هوشمندسازی دقت نکنیم، به هر میزان هم تلاش کنیم، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. شبکه برق باید با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل‌های دقیق داده‌محور، به جایگاهی برسد که فرصت‌های هدررفت را به طور کامل از دست دشمن و متخلفان خارج کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح مهتاب تأکید کرد: در اجرای این طرح به هیچ عنوان نباید آبروی افراد برده شود، چرا که ممکن است برخی افراد فریب خورده باشند و مرتکب تخلف برقی شده باشند. برخورد با تخلفات باید با رعایت حقوق افراد و بدون آسیب به حیثیت اشخاص انجام شود.