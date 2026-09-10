شبکه نمایش با پخش فیلم کمدی «اخراجی‌ها ۲» و نمایش ویژه فیلم کره‌ای «خانه پر سر و صدا» با قابلیت‌های اختصاصی برای معلولان، برنامه‌های جدید خود را آغاز می‌کند.

دو فیلم «اخراجی‌ها ۲» و «خانه پر سر و صدا» از شبکه نمایش سیما

دو فیلم «اخراجی‌ها ۲» و «خانه پر سر و صدا» از شبکه نمایش سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۲» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی، محصول سال ۱۳۸۷، روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این اثر با بازی ستارگانی، چون زنده یاد اکبر عبدی، سید جواد هاشمی، محمدرضا شریفی‌نیا و شهره لرستانی، داستان گروهی از رزمندگان را روایت می‌کند که پس از اسارت به اردوگاه منتقل می‌شوند.

تضاد میان شخصیت‌های مختلف رزمندگان و ماجرا‌های هیجان‌انگیز مربوط به ربوده شدن هواپیما، فضایی کمیک و در عین حال تأثیرگذاری را در این فیلم پدید آورده است.

«خانه پر سر و صدا»؛ پخش ویژه و متناسب‌سازی شده برای معلولان

شبکه‌ نمایش همچنین ، فیلم سینمایی کره‌ای «خانه پر سر و صدا» (محصول ۲۰۲۵) را برای نخستین بار، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در «باکس ساعت ۲۳» با قابلیت‌های ویژه برای مخاطبان نابینا و ناشنوا پخش می کند.

این اثر هیجانی و معمایی به کارگردانی لی رو-دا، داستان زنی را روایت می‌کند که با شنیدن صدا‌های مرموز در آپارتمان جدیدش، وارد ماجرایی پر هیجان می‌شود.

بر اساس تلاش‌های واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، این فیلم برای مخاطبان ناشنوا با زیرنویس فارسی و برای مخاطبان نابینا از طریق کانال صوتی مخصوص با «شرح صحنه» آماده شده است.

بازپخش این اثر نیز روز جمعه ۲۰ شهریورماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ برنامه‌ریزی شده است.