

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دربی اصفهان که قرار بود شنبه ۲۰ شهریور برگزار شود، با درخواست باشگاه سپاهان و به دلیل حضور سه بازیکن این تیم در تیم امید ایران، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

یاسین جرجانی، محمدامین حزباوی و کسری طاهری، سه بازیکن سپاهان، در فهرست تیم امید ایران برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویا قرار دارند و دیروز نیز به ژاپن رسیدند تا تیم امید را در این رقابت‌ها همراهی کنند.

بر اساس مقررات سازمان لیگ فوتبال ایران، در صورتی که یک باشگاه حداقل سه بازیکن اصلی خود را در اختیار تیم‌های ملی داشته باشد، می‌تواند با ارائه درخواست، خواهان لغو دیدار خود شود. قانونی که حالا دربی اصفهان را لغو و برگزاری آن را به زمان دیگری موکول کرده است.