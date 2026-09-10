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رویداد ملی یا لثارات الامام در باغ موزه دفاع مقدس استان آغاز شده و تا فردا بیستم شهریور ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر هنری رویداد ملی یا لثارات الامام گفت: رویداد ملی یا لثارات الامام رویدادی با حضور ۸۰ نفر از هنرمندان ۱۵ استان کشور برگزار شده است.
ابوالفضل قانع ادامه داد: شرکت کنندگان در این رویداد به خلق آثاری مرتبط با بوم یزد، خانواده ، فاطمیه و فرزند آوری در قالبهای گرافیک، تصویر سازی، کتیبه نویسی و هوش مصنوعی می پردازند.
این رویداد از ۱۷ شهریور در باغ موزه دفاع مقدس استان اغاز شده و تا بیستم شهریور ادامه خواهد داشت.