به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر هنری رویداد ملی یا لثارات الامام گفت: رویداد ملی یا لثارات الامام رویدادی با حضور ۸۰ نفر از هنرمندان ۱۵ استان کشور برگزار شده است.

ابوالفضل قانع ادامه داد: شرکت کنندگان در این رویداد به خلق آثاری مرتبط با بوم یزد، خانواده ، فاطمیه و فرزند آوری در قالب‌های گرافیک، تصویر سازی، کتیبه نویسی و هوش مصنوعی می پردازند.



این رویداد از ۱۷ شهریور در باغ موزه دفاع مقدس استان اغاز شده و تا بیستم شهریور ادامه خواهد داشت.



