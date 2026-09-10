به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۴۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در بزرگراه ذوب‌آهن، بعد از پل راه‌آهن در مسیر زرین‌شهر رخ داد که بلافاصله دو واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

عباس عابدی: این حادثه ۹ مصدوم شامل سه زن، دو مرد، سه پسر و یک دختر داشت که مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.