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در پی تصادف یک دستگاه خودروی تویوتا با یک دستگاه ریو در شهرستان لنجان، ۹ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۴۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در بزرگراه ذوبآهن، بعد از پل راهآهن در مسیر زرینشهر رخ داد که بلافاصله دو واحد امدادی اورژانس پیشبیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.
عباس عابدی: این حادثه ۹ مصدوم شامل سه زن، دو مرد، سه پسر و یک دختر داشت که مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.