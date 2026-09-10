پخش زنده
امروز: -
بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد به نسبت شدید تا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: در این مدت شرایط برای انتقال غبار رقیق به استان مهیا است.
قطره افزود: برای دو روز آینده دمای کمینه هوا با شیب ملایمی روند کاهش نسبی دارد. دراین خصوص هشدار زرد هواشناسی شماره ۳۰ و هشدار هواشناسی کشاورزی زرد شماره ۴ صادر شده است. وی گفت: برای امروز در ساعات بعداز ظهر افزایش ناپایداری از جمله افزایش سرعت وزش باد، رشد ابر و احتمال رگبار باران دربرخی نقاط از جمله مناطق مرتفع شمال استان انتظار میرود.