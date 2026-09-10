به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، ماشاالله پروین بخش‌های مختلف این جشنواره را شامل قصه‌گویی سنتی و کلاسیک، قصه‌گویی آیینی سنتی، قصه‌گویی مدرن و نوآورانهقصه‌گویی دینی و قصه‌گویی علمی عنوان کرد و افزود: محتوای قصه‌گویی می‌تواند برگرفته از ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه و فولکلور، قصه‌های محیط زیست، ادبیات معاصر جهان، قصص قرآنی و زندگی‌نامه پیامبران و ائمه (ع) و قصه‌های تألیفی باشد.

وی با بیان اینکه گروه‌های سنی شرکت‌کننده شامل کودکان (۵ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال)، بزرگسالان (۱۸ سال به بالا) و سالخوردگان هستند افزود: در بخش قصه‌گویی علمی امکان حضور برای نوجوانان و در بخش آیینی سنتی برای نوجوانان و بزرگسالان فراهم است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه مهلت ارسال آثار به این جشنواره را پایان مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد و افزود: شرکت‌کنندگان باید فیلم اثر خود را همراه با فرم تکمیل شده شرکت در جشنواره نهایتا تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.