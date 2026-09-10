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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره استانی قصهگویی متلهای شیرین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، ماشاالله پروین بخشهای مختلف این جشنواره را شامل قصهگویی سنتی و کلاسیک، قصهگویی آیینی سنتی، قصهگویی مدرن و نوآورانهقصهگویی دینی و قصهگویی علمی عنوان کرد و افزود: محتوای قصهگویی میتواند برگرفته از ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه و فولکلور، قصههای محیط زیست، ادبیات معاصر جهان، قصص قرآنی و زندگینامه پیامبران و ائمه (ع) و قصههای تألیفی باشد.
وی با بیان اینکه گروههای سنی شرکتکننده شامل کودکان (۵ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال)، بزرگسالان (۱۸ سال به بالا) و سالخوردگان هستند افزود: در بخش قصهگویی علمی امکان حضور برای نوجوانان و در بخش آیینی سنتی برای نوجوانان و بزرگسالان فراهم است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه مهلت ارسال آثار به این جشنواره را پایان مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد و افزود: شرکتکنندگان باید فیلم اثر خود را همراه با فرم تکمیل شده شرکت در جشنواره نهایتا تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.