صدور هشدار زرد هواشناسی در استان قزوین با تداوم ناپایداریها
هواشناسی استان قزوین نسبت به وقوع ناپایداریهای جوی در سطح استان از امروز پنجشنبه تا روز یکشنبه هفته آینده هشدار صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اعلام این مطلب گفت: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، از امروز تا یکشنبه هفته آینده، استان شاهد گذر متناوب امواج تراز میانی جو خواهد بود.
این وضعیت باعث میشود در ساعات بعد از ظهر، در برخی از مناطق بهویژه در نواحی مرتفع، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش بادهای لحظهای وجود داشته باشد.
مهدی آخوندی با تأکید بر شدت ناپایداریها در روزهای آتی افزود: ناپایداریهای جوی در روز شنبه نسبت به روزهای قبل، از گسترش و شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
با توجه به پیشبینی وضعیت جوی، و هشدار سطح زرد، از شهروندان و علاقهمندان به سفر خواسته شده احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.