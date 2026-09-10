پخش زنده
امروز: -
ساختمان و خودرو آتش نشانی شهرک صنعتی شماره ۲ تربت حیدریه با ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ۲۵ کارخانه و مجموعه صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تربت حیدریه، از خدمات این مجموعه بهره مند خواهند شد.
همچنین با حضور لاهوتی اشکوری، مدیرعامل شهرکهای صنعتی کشور و معاون وزیر صمت عملیات اجرایی طرح توسعه و ساخت کارخانه تولید انواع گریسهای صنعتی، خودرویی و روانکارهای تخصصی در شهرک صنعتی شماره ۲ تربتحیدریه آغاز شد.
این طرح با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد که شامل توسعه فضای تولید، ساخت سالنهای تخصصی و بخش اداری مجموعه است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پیشبینی میشود در مدت ۱۰ ماه آینده نخستین محصولات این کارخانه برای حضور در بازارهای صادراتی آماده عرضه شود.
مدیر عامل شهرکهای صنعتی کشور همچنین در بازدید از شهرکهای صنعتی منطقه رخ و شهر تربت حیدریه مشکلات توسعه استقرار واحدهای صنعتی را در این شهرکهای مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین در نشست با تولید کنندگان و صنعتگران در باره رفع موانع با آنها گفتوگو کرد.