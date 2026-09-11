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عملیات اجرایی باند دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر-شیف-گناوه به طول ۲۷ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصد درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار داشت: ساخت باند دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر-شیف-گناوه به طول ۲۷ کیلومتر در دست اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصد رسیده است.
اصغر کشوریان افزود: این محور از مسیرهای مهم و پرتردد استان بوشهر است و تکمیل باند دوم آن میتواند در ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات، روانسازی عبور و مرور و تسهیل دسترسی به بنادر، مراکز اقتصادی و مناطق گردشگری استان مؤثر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به اجرای طرح بیان کرد: مقرر شد با هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، پیمانکار و مشاور، موانع موجود در مسیر اجرای طرح شناسایی و در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.