خسارت طوفان و بارندگی در مازندران به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید

خسارت طوفان و بارندگی در مازندران به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تاکنون حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از طوفان و بارندگی در مازندران برآورد شده و با ادامه ارزیابی‌ها، احتمال افزایش این رقم تا حدود هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد.

حسین ساجدی‌نیا در جریان بازدید از مناطق آسیب‌دیده بابلسر و بهنمیر افزود: بابلسر از شهرستان‌هایی است که خسارت قابل توجهی داشته و برآورد خسارت این شهرستان حدود هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

وی با قدردانی از اقدامات و پیش‌بینی‌های مسئولان شهرستان پیش از وقوع حادثه گفت: ایران از کشور‌های حادثه‌خیز دنیاست و با انواع مخاطرات طبیعی مواجه است، بنابراین باید در حوزه پیشگیری اقدامات جدی‌تری دنبال شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اقدامات خوبی در حوزه پیشگیری آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال و سال آینده، وضعیت مطلوب‌تری در زمینه پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی ایجاد شود.

ساجدی‌نیا درباره جبران خسارت‌های واردشده به مردم گفت: موضوع را بررسی می‌کنیم تا هر میزان از خسارت که امکان داشته باشد، برای تصویب در هیئت وزیران مطرح شود و بتوانیم به مردم کمک کنیم.

وی افزود: سرعت در روند کارشناسی و پرداخت خسارت اهمیت زیادی دارد و هرچه این روند سریع‌تر انجام شود، علاوه بر کمک مالی، برای مردم جنبه التیام‌بخش دارد و نشان می‌دهد دولت در کنار آنهاست.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر استفاده از ظرفیت تسهیلات کم‌بهره نیز تأکید کرد و گفت: در کنار کمک‌های بلاعوض، تلاش می‌کنیم از ظرفیت تسهیلات کم‌بهره، به‌ویژه برای بخش کشاورزی که محصولات آنها تحت پوشش بیمه نبوده، استفاده کنیم.

ساجدی‌نیا تقویت فرهنگ بیمه را از دیگر ضرورت‌ها دانست و افزود: فرهنگ بیمه در کشور، به‌خصوص در استان‌هایی مانند مازندران که به‌طور مکرر با سیل و طوفان مواجه هستند، باید تقویت شود.

وی با اشاره به احتمال تداوم بارش‌ها در روز‌های آینده گفت: اطلاع‌رسانی عمومی، تشویق کشاورزان برای بیمه کردن محصولات و انجام پیش‌بینی‌های لازم باید با جدیت دنبال شود تا در صورت وقوع حوادث، میزان خسارت‌ها کاهش یابد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد: تمام تلاش خود را برای جبران منطقی خسارت‌ها و حمایت از مردم به کار خواهیم گرفت و موضوع جبران خسارت‌ها را جمع‌بندی و برای طرح در هیئت دولت پیگیری می‌کنیم.

ساجدی‌نیا از نمایندگان مجلس نیز خواست برای تسریع روند تصویب و تأمین منابع مورد نیاز کمک کنند و از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران استان و شهرستان که پیش از وقوع حادثه در آماده‌باش بودند و در جریان حادثه نیز برای کاهش خسارت و بازگشت شرایط زندگی مردم به وضعیت عادی تلاش کردند، قدردانی کرد.