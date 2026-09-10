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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از وارد شدن حدود ۱۳۸ میلیارد تومان خسارت به شبکه و تأسیسات توزیع برق استان در پی بارش شدید و سیلآسای باران و وزش طوفان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدکاظم حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: بارش کمسابقه باران و وزش باد شدید از صبح سهشنبه ۱۷ شهریورماه در نقاط مختلف استان، با سقوط درختان، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانهها، موجب آسیب به بخشهایی از شبکه توزیع برق شد.
وی افزود: بلافاصله پس از بروز حوادث، نیروهای عملیاتی شرکت در نقاط مختلف استان حضور یافته و عملیات رفع آسیبها و بازگرداندن شبکه به شرایط پایدار را آغاز کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران ادامه داد: در جریان این عملیات، ۷۸ دستگاه پست هوایی، ۳۳۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۸۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اصلاح شد و ۷۵ پایه فشار متوسط و ۱۳۰ پایه فشار ضعیف نیز تعویض شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۹۳۰ مورد شاخهزنی و قطع درختان درگیر با شبکه و ۲۶۰ مورد تثبیت اشیای اضافی از شبکه انجام شد و ۱۸۰ اکیپ عملیاتی در نقاط مختلف استان برای رفع آثار حادثه به فعالیت پرداختند.
حسینی کارنامی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی گفت: با توجه به گستردگی حوادث، بخشی از خاموشیهای ایجادشده ناخواسته و ناشی از آسیبهای واردشده به شبکه بود و همکاران عملیاتی از بامداد حادثه برای رفع آنها در میدان حضور داشتند.
وی از صبر، شکیبایی و همراهی مشترکان در مدت بروز حوادث و خاموشیهای ناخواسته قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم در شرایط دشوار جوی، نقش مهمی در تسهیل روند خدمترسانی و بازگشت شبکه به شرایط پایدار داشت