مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از وارد شدن حدود ۱۳۸ میلیارد تومان خسارت به شبکه و تأسیسات توزیع برق استان در پی بارش شدید و سیل‌آسای باران و وزش طوفان خبر داد.

خسارت ۱۳۸ میلیارد تومانی بارش و طوفان به شبکه توزیع برق مازندران

خسارت ۱۳۸ میلیارد تومانی بارش و طوفان به شبکه توزیع برق مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدکاظم حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: بارش کم‌سابقه باران و وزش باد شدید از صبح سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه در نقاط مختلف استان، با سقوط درختان، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها، موجب آسیب به بخش‌هایی از شبکه توزیع برق شد.

وی افزود: بلافاصله پس از بروز حوادث، نیرو‌های عملیاتی شرکت در نقاط مختلف استان حضور یافته و عملیات رفع آسیب‌ها و بازگرداندن شبکه به شرایط پایدار را آغاز کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران ادامه داد: در جریان این عملیات، ۷۸ دستگاه پست هوایی، ۳۳۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۸۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اصلاح شد و ۷۵ پایه فشار متوسط و ۱۳۰ پایه فشار ضعیف نیز تعویض شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۹۳۰ مورد شاخه‌زنی و قطع درختان درگیر با شبکه و ۲۶۰ مورد تثبیت اشیای اضافی از شبکه انجام شد و ۱۸۰ اکیپ عملیاتی در نقاط مختلف استان برای رفع آثار حادثه به فعالیت پرداختند.

حسینی کارنامی با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی گفت: با توجه به گستردگی حوادث، بخشی از خاموشی‌های ایجادشده ناخواسته و ناشی از آسیب‌های واردشده به شبکه بود و همکاران عملیاتی از بامداد حادثه برای رفع آنها در میدان حضور داشتند.

وی از صبر، شکیبایی و همراهی مشترکان در مدت بروز حوادث و خاموشی‌های ناخواسته قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم در شرایط دشوار جوی، نقش مهمی در تسهیل روند خدمت‌رسانی و بازگشت شبکه به شرایط پایدار داشت