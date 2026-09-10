مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران بر ضرورت توجه بیشتر مدارس و معلمان به هویت‌بخشی دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: اگر هویت و شخصیت دانش‌آموزان به‌درستی شکل بگیرد، آنان می‌توانند در آینده تاثیر بیشتری در کشور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا گفت‌: باور ما این است که باید دانش‌آموزان را برای آینده تربیت کنیم و قطعا نقش دانش‌آموزان در مسائل اجتماعی و همچنین مسائل کلی کشور، نقشی بی‌بدیل است.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در تحولات و رویداد‌های گذشته کشور افزود: «اگر بخواهم به گذشته برگردم، باید به ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در جنگ تحمیلی اشاره کنم و بگویم که این شهدای دانش‌آموز ما حتما نقش بی‌بدیلی را ایفا کردند. این نقش را در گذشته داشتیم و در آینده نیز خواهیم داشت.

پارسا با تاکید بر ضرورت تقویت هویت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت ادامه داد: «باید شرایطی ایجاد کنیم که آن بخش سوم شعار وزارت آموزش و پرورش که بخش هویتی است، یعنی «عدالت، کیفیت و هویت»، در مدارس بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و معلمان ما نیز بیشتر به این حوزه توجه کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران افزود: اگر بتوانیم هویت دانش‌آموزان را به‌خوبی شکل بدهیم و شخصیت آنان را به‌درستی پرورش دهیم، قطعا می‌توانند در آینده کشور تاثیر بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان در عرصه‌های اجتماعی گفت: در همین میادین شهر، حضور پررنگ دانش‌آموزان را در مسائل اجتماعی می‌بینید؛ بنابراین باور ما این است که در این حوزه می‌توانیم اثربخش باشیم و در حوزه ابتدایی نیز بیشتر می‌توانیم اثرگذار باشیم.

پارسا به اقدامات انجام‌شده در زمینه هویت‌بخشی به دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: به همین جهت، همان راهنامه، در اصل «گذر از هویت در گذر از برنامه درسی» را منتشر کردیم و به همکارانمان توصیه می‌کنیم که حتما در برنامه‌های درسی تخصصی خودشان به موضوع هویت‌بخشی به دانش‌آموزان بیشتر توجه کنند تا بتوانند زمینه‌ای فراهم کنند که دانش‌آموزان نقش ویژه خودشان را در کشور ایفا کنند.