به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان گفت: این المپیاد که با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان در حوزه‌های مختلف مهارتی برگزار می‌شود، بستری فراهم کرده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته و مسیر شغلی و حرفه‌ای خود را هموار کنند.

علوی افزود:تمدید این مهلت به دلیل استقبال گسترده علاقه‌مندان و درخواست‌های متعدد برای کسب فرصت بیشتر برای تکمیل مدارک، صورت گرفته است.

وی گفت:علاقه‌مندان و متخصصان جوان می‌توانند برای مشاهده جزئیات رقابت‌ها، دسته‌بندی‌های مهارتی و ثبت‌نام نهایی، به سامانه رسمی مسابقات به نشانی https://skill.irantvto.ir/nsc۲۳ مراجعه کنند.