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مهلت نام نویسی در «المیپاد ملی مهارت» تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل فنی و حرفهای استان گفت: این المپیاد که با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در حوزههای مختلف مهارتی برگزار میشود، بستری فراهم کرده است تا شرکتکنندگان بتوانند توانمندیهای خود را به نمایش گذاشته و مسیر شغلی و حرفهای خود را هموار کنند.
علوی افزود:تمدید این مهلت به دلیل استقبال گسترده علاقهمندان و درخواستهای متعدد برای کسب فرصت بیشتر برای تکمیل مدارک، صورت گرفته است.
وی گفت:علاقهمندان و متخصصان جوان میتوانند برای مشاهده جزئیات رقابتها، دستهبندیهای مهارتی و ثبتنام نهایی، به سامانه رسمی مسابقات به نشانی https://skill.irantvto.ir/nsc۲۳ مراجعه کنند.