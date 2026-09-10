رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از ورود نخستین گروه فارغ‌التحصیلان رشته علوم قضایی به منصب قضاوت در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه با اشاره به تکلیف سند تحول قضایی برای جذب سالانه حداقل هزار قاضی، گفت: دانشگاه علوم قضایی به عنوان تنها مرکز تخصصی تربیت قاضی، رشته «علوم قضایی» را در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی کرده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه با تأکید بر مهارت‌محور بودن این رشته افزود: برخلاف رشته‌های حقوق که جنبه علمی غلبه دارد، در علوم قضایی چهار محور علمی، حوزوی، فرهنگی و کارآموزی پیش‌بینی شده تا دانشجو پس از سه سال تحصیل، آماده تصدی منصب قضاوت شود.

محسنی افزود: در این رشته، پایان‌نامه حذف شده و همه آموزش‌ها با هدف تربیت قاضی و آماده‌سازی دانشجو برای ورود به عرصه قضایی طراحی شده است. دروس کارآموزی نیز با استفاده از قضات برجسته دادگستری ارائه می‌شود.

وی از فارغ‌التحصیلی نخستین گروه دانشجویان این رشته در خرداد امسال خبر داد و گفت: این افراد امسال وارد منصب قضاوت خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم قضایی همچنین از طراحی بیش از ۲۰ رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و پنج رشته دکتری در این دانشگاه خبر داد و افزود: رشته‌های جدیدی متناسب با نیاز‌های قوه قضائیه از جمله در حوزه رمزارز‌ها در دست طراحی است.

محسنی با اشاره به وضعیت بورس دانشجویان گفت: پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد ناپیوسته علوم قضایی در صورت تأیید گزینش، از بدو قبولی مشمول بورس قوه قضائیه می‌شوند و از امکانات رفاهی دانشگاه بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان از درخشش فارغ‌التحصیلان دانشگاه در کنکور دکتری خبر داد و گفت: امسال ۹ نفر از فارغ‌التحصیلان علوم قضایی در رشته حقوق در مقطع دکتری رتبه‌های تک‌رقمی کسب کرده‌اند.