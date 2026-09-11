پخش زنده
امروز: -
عملیات چاهپیمایی با هدف ایمنسازی چاهها و تضمین تولید پایدار گاز در سه سکوی گازی پارس جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس خدمات فنی چاههای پارس جنوبی از اجرای عملیات چاهپیمایی در موقعیت مخزنی سکوهای گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت: با همکاری معاونت عملیات و پشتیبانی و مدیریت مهندسی نفت و گاز و طی برنامه فشرده ۴۰ روزه در تابستان سال جاری، ۶ عملیات سنگین چاهپیمایی در سه سکو گازی پارس جنوبی اجرا شد.
محمد ایومن با بیان اینکه عملیات چاهپیمایی با راهبری واحد خدمات فنی چاهها و پشتیبانی سایر واحدهای معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس انجام گرفت، افزود: اجرای این عملیات بدون استقرار دکل حفاری، علاوه بر کاهش پیچیدگیهای اجرایی، صرفهجویی مالی قابل توجهی به همراه داشت.
وی به چالشهای اجرای این عملیات از جمله وضعیت جوی و جابهجایی تجهیزات با وجود تلاطم دریا اشاره کرد و گفت: این عملیات در طبقه فوقانی سکوها و در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بالا اجرا شد، با این حال، برنامهریزی و مدیریت بهموقع تیم فنی و همچنین تأمین قطعات مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن، اجرای موفق عملیات را به همراه داشت.
به گفته ایومن، تعمیرات اساسی شیرهای ایمنی درونچاهی و بازیابی، سرویس و نصب مجدد این تجهیزات با هدف ایمنسازی چاهها و تضمین تولید پایدار سکوها و همچنین ثبت دادههای دقیق و ارزشمند مخزنی از چندین حلقه چاه تولیدی، از جمله دستاوردهای این عملیات بوده است.
وی با بیان اینکه دادههای بهدستآمده در این عملیات بهعنوان اطلاعات پایه برای مدلسازی و شبیهسازی رفتار میدان گازی پارس جنوبی در سالهای آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افزود: اجرای موفق و ایمن این عملیات در شرایط دشوار محیطی، بیانگر توانمندی تیمهای داخلی در انجام خدمات تخصصی درونچاهی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تداوم تولید از تأسیسات پارس جنوبی است.