

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین فرمانده انتظامی فردوس با اشاره به اینکه مأموران پاسگاه انتظامی شهید زارع فردوس از یک دستگاه کامیون، هزار و ۸۳۳ کیلوگرم صمغ را کشف و ضبط کردند گفت: ارزش محموله کشف شده ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

سرهنگ دهقان افزود: محموله کشف شده برای مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

وی افزود: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه برداشت، حمل، خرید و فروش غیرمجاز گیاهان دارویی را به مراجع انتظامی اطلاع دهند.