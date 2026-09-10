مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از ارائه ۵ هزار و ۳۳۵ خدمت درمانی به مددجویان این نهاد با همکاری گروه‌های جهادی طی سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه نخست سال جاری به ارزش ۵ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان خبر داد.

ارائه ۵ هزار و ۳۳۵ خدمت درمانی به مددجویان گلستان با همکاری گروه‌های جهادی

ارائه ۵ هزار و ۳۳۵ خدمت درمانی به مددجویان گلستان با همکاری گروه‌های جهادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عیسی بابائی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، با اشاره به نقش مؤثر گروه‌های جهادی در توسعه خدمات به خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و گروه‌های تخصصی مردمی، یکی از رویکرد‌های مهم کمیته امداد برای ارائه خدمات مطلوب‌تر و کاهش هزینه‌های درمانی مددجویان است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۱۵ اردوی جهادی درمانی در نقاط مختلف استان برگزار شد و طی آن ۴ هزار و ۷۵۴ مددجو از خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

بابائی تصریح کرد: کمیته امداد استان گلستان برای ارائه این خدمات یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کرد، در حالی که ارزش واقعی خدمات ارائه‌شده ۴ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه گروه‌های جهادی و مشارکت خیرخواهانه آنان در حوزه سلامت خانواده‌های نیازمند است.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان ادامه داد: این همکاری در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و در پنج ماهه نخست امسال، سه اردوی جهادی درمانی با محوریت دندانپزشکی، بینایی‌سنجی و تجویز عینک برگزار شده است.

وی گفت: در این اردو‌ها ۵۸۱ خدمت درمانی به مددجویان ارائه شد که برای آن ۱۹۳ میلیون تومان از سوی کمیته امداد هزینه شده است، در حالی که ارزش واقعی خدمات ارائه‌شده بیش از یک میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بابائی خاطرنشان کرد: استمرار همکاری با گروه‌های جهادی تخصصی در حوزه درمان، علاوه بر توسعه دسترسی مددجویان به خدمات پزشکی و دندانپزشکی، موجب استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های تحت حمایت می‌شود.

وی در پایان از تلاش گروه‌های جهادی و کادر درمانی مشارکت‌کننده در این اردو‌ها قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی میان کمیته امداد و گروه‌های جهادی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی خانواده‌های نیازمند داشته باشد.