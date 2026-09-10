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مدیرعامل شرکت توانیر از شناسایی یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک دارای کنتور معیوب، دستکاری کنتور یا استفاده غیرمجاز از برق خبر داد و گفت: در ۶ ماه گذشته بخش قابل توجهی از این موارد تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمد الهداد در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای صنعت برق، با گرامیداشت یاد شهدای صنعت برق در جنگ ۱۲روزه، از فرزندان شهدا و جانبازان تقدیر کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با مصارف غیرمجاز افزود: در ۶ماه گذشته، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک شناسایی شدند که کنتور آنها معیوب یا دستکاری شده بود، ماینر داشتند و یا به شیوههای مختلف از برق بهصورت غیرمجاز و رایگان استفاده میکردند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: این موارد طی ۶ ماه گذشته توسط نیروهای صنعت برق شناسایی و با نصب کنتور و اقدامات اصلاحی، تعیین تکلیف شدهاند.
وی همچنین از جمعآوری بیش از یک میلیون متر کابل غیرمجاز خبر داد و افزود: در مجموع نزدیک به ۶ میلیارد کیلوواتساعت انرژی در فرآیند شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز احصا شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر درباره ترانسفورماتورهای غیرمجاز گفت: یکهزار و ۴۷ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز شناسایی شده که تاکنون ۳۶۵ دستگاه آن تعیین تکلیف شده است.
الهداد با اشاره به دشواری مدیریت مصرف در شرایط پایین بودن قیمت برق اظهار کرد: تا زمانی که قیمت برق پایین باشد، مدیریت و کنترل مصرف بسیار دشوار خواهد بود و اصلاح الگوی مصرف نیازمند مجموعهای از اقدامات است.
وی همچنین از اجرای برنامههای مدیریت و کنترل هوشمند مصرف برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به برخورد با متخلفان گفت: هفته گذشته فردی که دارای دو حلقه چاه آب غیرمجاز بود، در زمان حضور نیروهای برق برای برخورد و تخلفگیری، دو سگ خود را برای جلوگیری از انجام مأموریت به سمت نیروها رها کرد.
وی بیان کرد: برخورد با مصارف غیرمجاز و حفاظت از شبکه برق با جدیت ادامه خواهد داشت.