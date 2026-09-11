به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نرگس علیپور اظهار داشت: برنامه ارزیابی شاخص‌های اچ اس‌ای پیمانکاران در حوزه‌های ایمنی صنعتی، بهداشت محیط و حرفه‌ای، محیط زیست و شرایط اضطراری در بندر بوشهر آغاز شده است.

وی افزود: این برنامه با هدف بررسی میزان اثربخشی اجرای الزامات اچ اس‌ای در سطح پیمانکاران اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بخش‌های دریایی، بندری و فنی و مهندسی اجرا می‌شود و شاخص‌های مربوطه توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

علیپور ادامه داد: به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان با طرح‌های اجرایی و ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های مرتبط، از کارشناسان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری نیز برای حضور در این برنامه دعوت شده است.

وی با اشاره به روند بهبود مستمر اجرای الزامات اچ اس‌ای در سال‌های گذشته گفت: اجرای این الزامات در سال‌های گذشته بهبود قابل توجهی داشته و کاهش حوادث فعالیت‌های بندری را به دنبال داشته است.