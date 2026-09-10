نمایشگاه پاییزه شهرکرد با ۱۶۰ غرفه و حضور اصناف و عرضه‌کنندگان از ۷ استان کشور، با هدف تأمین نیاز خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس و عرضه مستقیم کالا گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان گفت: نمایشگاه پاییزه شهرکرد با محوریت عرضه مستقیم کالا و تأمین نیاز خانواده‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، گشایش یافت.

میثم محمودیان افزود: در این نمایشگاه ۱۶۰ غرفه برپا شده و عرضه‌کنندگان و اصناف از ۷ استان کشور، محصولات و توانمندی‌های خود را در معرض دید و خرید مردم قرار داده‌اند.

وی گفت: پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، کالای خواب و دیگر کالا‌های مورد نیاز خانوار از جمله محصولاتی است که در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

محمودیان گفت: تنوع کالا و محصولات، تفاوت قیمت با بازار و عرضه مستقیم، از ویژگی‌های این نمایشگاه با هدف تأمین نیاز خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس است.

وی افزود: مراجعه‌کنندگان نیز با اشاره به تنوع محصولات و قیمت‌های عرضه‌شده، از برگزاری نمایشگاه و امکان مقایسه و خرید کالا‌ها ابراز رضایت کردند.

وی گفت: برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر ایجاد فرصت خرید برای شهروندان، زمینه‌ای برای عرضه توانمندی اصناف و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان با مصرف‌کنندگان فراهم کرده است.