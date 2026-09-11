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کارشناس برنامه نوزادان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: رتینوپاتی نوزادان تهدیدی پنهان برای بینایی که با تأخیر، نابینایی به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ زینب صفا ضمن بررسی ابعاد خطرات بیماری رتینوپاتی در نوزادان نارس و ضرورت غربالگریهای دورهای اظهار داشت: تشخیص زودهنگام، تنها مرز میان سلامت بینایی و نابینایی دائمی در این نوزادان است.
وی بیان کرد: رتینوپاتی زودرس، یک بیماری عروقی در شبکیه چشم است که عمدتاً نوزادانی که زودتر از موعد (۲ کیلوگرم یا کمتر یا کمتر از ۳۴ هفته) متولد شدهاند یا مدت زمان طولانی تحت درمان با اکسیژن بودهاند، با آن مواجه میشوند. این اختلال باعث رشد نامنظم یا توقف رشد عروق خونی در چشم میشود.
صفا هشدار داد: بزرگترین چالش این بیماری، نبود علائم ظاهری است؛ به این معنا که والدین با نگاه کردن به چشم نوزاد، قادر به تشخیص آن نیستند و تنها از طریق معاینات تخصصی یا باز کننده مردمک توسط چشم پزشک، امکان شناسایی آن وجود دارد.
وی افزود: با پیشرفت علم پزشکی، بسته به شدت بیماری، میتوان از طریق تحت نظر گرفتن نوزاد، لیزر شبکیه، تزریق دارو یا جراحی، از آسیبهای دائمی جلوگیری کرد؛ اما کلید موفقیت، انجام معاینات دقیق در تاریخهای اعلام شده توسط چشم پزشک است.
زینب صفا با یک توصیه جدی خطاب به والدین نوزادان نارس گفت: حتی اگر نوزاد شما سالم به نظر میرسد هرگز از برنامه مراقبتی چشم پزشک غافل نشوید. تشخیص زودهنگام، بزرگترین داروی شماست.