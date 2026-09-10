نخستین مانور استفاده از سوخت جایگزین با گاز مایع در واحد‌های خبازی شهرستان آق‌قلا، با هدف افزایش آمادگی نانوایی‌ها برای استمرار فعالیت در فصل سرما و شرایط احتمالی افت فشار گاز، به‌صورت واقعی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی تجری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آق‌قلا، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و ضرورت آمادگی واحد‌های نانوایی برای استفاده از سوخت جایگزین، نخستین مانور نانوایی با استفاده همزمان از موتور برق و سوخت گاز مایع به‌صورت عملیاتی و واقعی برگزار شد.

تجری ادامه داد: در جریان این مانور، وضعیت واحد خبازی، نحوه استفاده از تجهیزات سوخت جایگزین، کیفیت پخت و سایر شرایط تولید و عرضه نان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس ارزیابی تیم نظارتی، عملکرد واحد مورد نظر رضایت‌بخش بود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آق‌قلا با تأکید بر ضرورت تجهیز واحد‌های خبازی به تجهیزات دوگانه‌سوز گفت: تمامی واحد‌های خبازی شهرستان باید نسبت به مجهز شدن به تجهیزات دوگانه‌سوز اقدام کنند تا در شرایط بحران و در صورت افت احتمالی فشار گاز، فرآیند پخت نان بدون وقفه ادامه داشته باشد و مردم در تأمین نان با مشکل مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: واحد‌های خبازی که هم‌اکنون به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز هستند باید نسبت به سرویس و بررسی فنی تجهیزات و آماده‌سازی آنها برای استفاده در شرایط اضطراری اقدام کنند.

تجری همچنین از واحد‌های فاقد تجهیزات دوگانه‌سوز خواست در اسرع وقت نسبت به تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند و آمادگی لازم برای اجرای مانور‌های عملیاتی و استمرار پخت نان در شرایط خاص را داشته باشند.