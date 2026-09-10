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استاندار یزد در نشست شورای آموزش و پرورش استان، ضمن تاکید بر ارتقای بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی در مدارس، بر تشکیل قرارگاهی تخصصی برای مدیریت آسیبهای اجتماعی، توجه به سلامت روان دانشآموزان و توسعه همزمان زیرساختهای فیزیکی و نرمافزاریِ نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با هدف بررسی تمهیدات صورتگرفته برای بازگشایی مدارس و برنامهریزی جامع برای آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شده بود، ارتقای شاخصهای بهرهوری در مدارس را یک ضرورت انکارناپذیر خواند و اظهار داشت: مدیریت دقیق مصرف آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی در فضاهای آموزشی باید بهصورت جدی و عملیاتی دنبال شود.
وی با بیان اینکه مدارس باید کانون آموزش عملیِ فرهنگ صرفهجویی باشند، افزود: این اقدامات علاوه بر کاهش هزینهها، یک کلاس درس برای دانشآموزان است و مدیران و معلمان رسالت دارند نسل جدید را نسبت به وضعیت منابع کشور و ضرورت جلوگیری از هدررفت انرژی توجیه کنند.
استاندار یزد با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای طرحهای بهرهوری تصریح کرد: یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران مدارس و شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها، میزان موفقیت آنها در اجرای اقدامات مرتبط با بهرهوری خواهد بود.
بابایی در همین راستا بر تشکیل کمیتهای ویژه برای راهبری این موضوع تاکید کرد و خاطرنشان کرد: این مباحث نباید صرفاً در حد جلسات باقی بماند؛ بلکه این کمیته باید بهصورت ماهانه روند اقدامات مدارس را پایش و گزارشهای عملیاتی ارائه کند.
عالیترین مقام اجرایی استان در بخش دیگری از سخنان خود به کثرت جمعیت دانشآموزی یزد اشاره کرد و گفت: رها کردن دانشآموزان در فضای پرمخاطره امروز، آنها را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد؛ لذا در کنار محیط آموزشی، باید برای سلامت روح و روان این قشر برنامهریزی دقیقی داشته باشیم.
وی تشکیل یک قرارگاه تخصصی برای مدیریت مسائل پیرامونی دانشآموزان را اقدامی مؤثر دانست و یادآور شد: محیط علمآموزی باید با پرورش توأمان باشد.
استاندار یزد با تاکید بر ضرورت تدوین برنامهای مدون و شاخصمحور برای این قرارگاه افزود: کمیتههای تخصصی با حضور مشاوران، نخبگان و مدیران آموزشی تشکیل شود تا شهرستانها مسیر و وظایف خود را در طول سال تحصیلی بهروشنی بدانند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
بابایی همچنین بر لزوم توجه همزمان به توسعه سختافزاری و نرمافزاری در آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: در دولت چهاردهم، تکمیل مدارس نیمهتمام با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری اداره کل نوسازی، تیم عمرانی استانداری و فرمانداران، روند فعالسازی این پروژهها با سرعت ادامه دارد.
وی در پایان تصریح کرد: رسالت اصلی آموزش و پرورش این است که خروجی تمامی این اقدامات زیرساختی و تصمیمات، به نتایج ملموس و ارتقای کیفیت در جامعه دانشآموزی ختم شود.
استاندار یزد همچنین، با تشریح تمهیدات بازگشایی مدارس گفت: وظیفه حاکمیتی ما این است که با ایجاد هماهنگیهای بینبخشی، تمامی نیازهای سختافزاری و نرمافزاری برای حضور آرام و بیدغدغه دانشآموزان در کلاسهای درس را فراهم کنیم.
بابایی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: قرارگاهی به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در ذیل شورای آموزش و پرورش تشکیل خواهد شد تا با تمرکز بر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، سلامت همهجانبه دانشآموزان را تضمین کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه علاوه بر تشکیل کمیته بهرهوری، مسائل و نیازمندیهای مدارس استثنایی، ساماندهی سرویسهای تردد دانشآموزان و ایمنی مسیرها نیز بهصورت ویژه بررسی و تصمیمات لازم برای رقم زدن یک سال تحصیلی پربار و ایمن اتخاذ شد.