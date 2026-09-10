به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آسباد به کارگردانی محمدرضا معینی روایتگر فرهنگ بومی استان سیستان و بلوچستان است.

قصه آسباد که از روستای ملک آباد آغاز می‌شود بر حفظ آثار میراث فرهنگی تاکید دارد. مجید پتکی، وحید رحیمیان، سیامک صفری، زینب شعبانی و ساغر کیخا از جمله بازیگران مجموعه تلویزیونی آسباد هستند. آسباد که از تولیدات معاونت استان‌های رسانه ملی است در ۳۰ قسمت تولید شده است و از یکشنبه هفته آینده بر روی آنتن خواهد رفت.