مسئول مدیریت امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۲۰ هزار تن عسل از کندو‌های بومی و مدرن استان برداشت شود.

وی اضافه کرد: بیش از ۲۰ هزار تن عسل در بیش از یک میلیون و ۱۹۲ هزار کلنی زنبور عسل تولید می‌شود.

ابراهیمی گفت:بیشترین عسل استان در شهرستان‌های مراغه، سراب و ورزقان تولید و روانه بازار می‌شود.

وی افزود: زنبورداری و تولید عسل در آذربایجان شرقی برای بیش از ۲۰ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.

هادی خرسندی مدیر جهادی کشاورزی مراغه گفت: مراغه رتبه نخست تولید عسل در استان را دارد و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۳ هزار تن عسل تولید شود.

وی افزود: عسل مراغه در حدود ۲۰۰ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن تولید می‌شود.

گفتنی است آذربایجان شرقی با داشتن بیشترین تعداد زنبورستان رتبه دوم تولید عسل در کشور را دارد.