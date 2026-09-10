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رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان در روزهای پایانی هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران همزمان با روزهای پایانی هفته خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی گفت: تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۱ شهریور در محورهای کرج–چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری، در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محور چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.
عبادی افزود: روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شهریور، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی درباره محدودیت قطعی محور چالوس در روز جمعه ۲۰ شهریور گفت: از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران–شمال محدودیت تردد به مقصد چالوس اعمال میشود و از ساعت ۱۵ نیز از ابتدای پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محور بهصورت کامل مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه و در جهت شمال به جنوب خواهد شد و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.
عبادی گفت: پس از پایان طرح، مسیر حدفاصل پل زنگوله تا مرزنآباد به حالت دوطرفه بازمیگردد و در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یکطرفه وجود دارد.
وی درباره جاده قدیم کرج–چالوس نیز افزود: تردد در این مسیر تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، از ساعت تعیینشده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محور هراز گفت: تردد تمامی تریلرها در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است.
عبادی افزود: تردد تمامی کامیونها و کامیونتها، به استثنای وسایل نقلیه حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۹ و ۲۰ شهریور، در محور هراز ممنوع خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، روزهای جمعه و شنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور، محدودیت یکطرفه مقطعی بهصورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محورها مطلع شوند و ضمن توجه به محدودیتهای اعلامشده، با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب رانندگی کنند.