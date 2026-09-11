به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سعید توکلی بیان کرد: با توجه به اینکه در ۲۷ اسفند پارسال و همچنین در طول جنگ تحمیلی سوم بخشی از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های گازی ما در عسلویه توسط دشمن مورد آسیب قرار گرفت، باید برای مدیریت مصرف گاز اقدام‌هایی انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: با اقدام‌هایی که در سطح وزارت نفت انجام شده است تا قبل از فصل سرد سال بخش قابل توجهی از این میزان گازی که بر اثر آسیب از دست رفته به شبکه بازمی‌گردد، اما به دلیل اینکه با یک ناترازی قابل توجه طی سال‌های متمادی مواجه هستیم و با توجه به اینکه راه‌اندازی برخی از تجهیزات و تاسیسات ما زمان‌بر هستند، اگر امسال با سرمای گسترده و شدید در کشور مواجه شویم، بدون‌شک شبکه گاز از لحاظ پایداری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

توکلی به راهکار‌های صرفه‌جویی گاز در فصل سرد سال اشاره و بیان کرد: در کشور ما گاز طبیعی ۷۳ درصد از سبد انرژی را به خود اختصاص می‌دهد، از این رو اگر در فصل سرد سال دمای محیط را یک درجه سانتیگراد کاهش دهیم نزدیک به یک فاز پارس جنوبی که حدود ۲۵ میلیون مترمکعب خواهد بود، به شبکه کمک خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، استفاده از پنجره‌های دوجداره، بستن دریچه‌های کولر و بستن درز‌هایی که باعث تبادل حرارت می‌شوند و تنظیم مشعل و سیستم‌های موتورخانه‌ها و رعایت مقررات ملی ساختمان مربوط به مبحث ۱۹ را از راهکار‌هایی دانست که می‌توانند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد میزان مصرف خانگی و محیط‌ها در زمستان را کاهش دهند.