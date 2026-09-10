قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با تشریح وضع تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور گفت: ذخایر کالا‌های اساسی و مواد اولیه در کشور در سطح مناسبی قرار دارد و فرآیند تامین، تولید و توزیع کالا بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق مفتح با اشاره به تعادل در عرضه و تقاضا در کشور اظهار داشت: تامین مواد اولیه، تولید کالا و توزیع، سه حلقه مهم این زنجیره هستند که در هر سه بخش برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته و روند امور به شکل مطلوب دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش تامین مواد اولیه، اقدامات لازم برای استمرار تولید در حال انجام است و واحد‌های تولیدی نیز با استفاده از ذخایر موجود و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فرآیند تولید را دنبال می‌کنند. در بخش توزیع نیز شبکه توزیع کشور آمادگی لازم را دارد و کالا‌های اساسی بدون مشکل در حال عرضه به بازار هستند.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه در حوزه کالا‌های اساسی نگرانی از بابت کمبود وجود ندارد، اظهار کرد: ذخایر کافی برای تامین نیاز بازار در کشور وجود دارد و شرایط به گونه‌ای مدیریت شده است که جریان تامین و عرضه کالا استمرار داشته باشد.

وی به تاثیر محدودیت‌های برق بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های ایجادشده در تامین برق واحد‌های تولیدی نیز با برنامه‌ریزی مدیریت شده و تلاش شده است کاهش تولید ناشی از این محدودیت‌ها از طریق افزایش تولید در زمان‌های دیگر جبران شود تا خللی در تامین کالا‌های مورد نیاز بازار ایجاد نشود.

مفتح درباره وضع تجارت خارجی و واردات مواد اولیه نیز بیان کرد: تجارت از مسیر‌های مختلف برقرار است و فرآیند واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی در حال انجام است و اقدامات لازم برای استمرار جریان تامین کالا از خارج از کشور دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین، تولید و توزیع موجب شده است بازار از نظر دسترسی به کالا‌های اساسی در شرایط مناسبی قرار داشته باشد و در حال حاضر از بابت تامین کالا‌های مورد نیاز مردم، کمبود قابل توجهی وجود ندارد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای حفظ ذخایر و ادامه تولید و توزیع کالا ادامه دارد و تلاش می‌شود با مدیریت زنجیره تامین، نیاز بازار به شکل مستمر پاسخ داده شود.



منبع: ایرنا