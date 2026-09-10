کتاب سیرت النبی، که درباره وقایع لحظه ولادت تا رحلت نبی مکرم اسلام است ، به رشته تحریر درآمده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، کتاب سیرت النبی، کتابی است که وقایع لحظه ولادت تا رحلت نبی مکرم اسلام در آن به رشته تحریر درآمده است.

حالا این کتاب منبعی شد برای مسابقه‌ای با عنوان سیرت النبی میان دانشجویان دانشگاه‌های کابل، مسابقه‌ای که بیش از دو هزار شرکت کننده داشت و سوالات به زبان فارسی دری و پشتو طراحی شده بود. هر ساله در ایام ولادت نبی مکرم اسلام برای دانشجویان کابل برنامه‌هایی برگزار می‌شود که امسال این مسابقه برگزار شد. برگزیدگان این مسابقه در روز‌های آینده اعلام خواهد شد و در مراسمی، جوایز نفیسی دریافت خواهند کرد.