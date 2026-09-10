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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از کشف ۸۰۸ مورد ماینر غیرمجاز خبر داد و گفت: حدود ۹۰ درصد این موارد در بخش صنعت شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمود محمودی در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه هوشمندسازی شبکه گفت: تاکنون ۴۱ هزار درخواست برای نصب کنتور هوشمند در استان ثبت شده است.
وی همچنین از کشف ۸۰۸ مورد ماینر غیرمجاز خبر داد و افزود: حدود ۹۰ درصد این موارد در بخش صنعت شناسایی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: ماینرهای غیرمجاز کشفشده بیش از ۲۲ میلیون کیلوواتساعت برق مصرف کرده بودند.
محمودی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت بار شبکه گفت: ۷۴ فیدر خروجی از پستهای فوقتوزیع برای تعدیل بار شبکه اجرا شده که این اقدامات ۱۵۲ فیدر را تحت پوشش قرار داده است.
آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه برق استان تهران در جریان جنگ تحمیلی سوم
اکبر حسنبکلو، معاون هماهنگی توزیع برق توانیر در این مراسم با اشاره به حجم خسارتهای وارد شده به شبکه برق استان تهران گفت: در طول نزدیک به ۴۰ روز جنگ، ۴۸۷ نقطه از شبکه توزیع و انتقال برق استان تهران مورد اصابت و آسیب قرار گرفت که با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، این آسیبها با سرعت کمسابقهای رفع شد.
وی ادامه داد: میانگین زمان رفع آسیبهای وارد شده به شبکه به کمتر از ۴۳ دقیقه رسید و این سرعت عمل موجب شد اختلال در تأمین برق مشترکان به حداقل برسد.
معاون هماهنگی توزیع برق توانیر با تشریح ظرفیت عملیاتی صنعت برق تهران در این دوره گفت: حدود ۷۰۰ نفر از کارکنان بهصورت شبانهروزی در خط مقدم عملیات حضور داشتند و یکهزار و ۷۰۰ نفر در قالب ۲۵ اکیپ عملیاتی فعالیت میکردند؛ همچنین نزدیک به ۵۰۰ نفر از نیروها نیز مسئولیت پشتیبانی از عملیات را بر عهده داشتند.
حسنبکلو با اشاره به ضرورت آمادهسازی شبکه برای عبور از اوج بار پس از جنگ، اظهار کرد: با توجه به آسیبدیدگی ۹۱ پست و ۱۲۴ کیلومتر از خطوط شبکه، فرآیند بازسازی و مرمت تجهیزات بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی توزیع توانیر بیان کرد: با هماهنگی روزانه معاونتهای بهرهبرداری و مهندسی و استفاده از ظرفیت پیمانکاران، حدود ۳۰۰ نفر در بخشهای پشتیبانی و مهندسی، روند اجرای طرحهای بازسازی را دنبال کردند و در مدت ۴۰ روز، ۱۲۴ کیلومتر خط آسیب دیده به وضعیت اولیه بازگردانده شد و ۹۱ پست نیز مجدداً نصب و راهاندازی شد.