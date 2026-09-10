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در بازدید میدانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بر احیای تدریجی ظرفیتهای پالایش گاز با توجه به در پیش بودن فصل سرد سال تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از پالایشگاه فازهای ۴ و ۵، پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید کرده و روند فعالیتهای اجرایی بازسازی را مورد بررسی قرار دادند.
تورج دهقانی در جلسه بررسی وضعیت پیشرفت اقدامات اجرایی این طرحها بر ضرورت احیای تدریجی ظرفیتهای ازدسترفته تاکید و ابراز امیدواری کرد که با تامین مالی بهموقع، بخشی از ظرفیتها تا پایان سال به مدار برگردند.
وی با بیان اینکه بازسازی واحدها با توجه به میزان آسیبدیدگی، اولویتبندی شده و به پشتوانهی توان پیمانکاران در حال اجراست، افزود: تمام تلاش و اراده تیمهای مدیریتی و اجرایی، بر احیای پالایشگاهها و کمک به کاهش ناترازیها در بخش گاز متمرکز است.
دهقانی گفت: در اینمسیر، افزون بر بررسی و تطبیق پیشرفت واقعی مراحل کار از طریق تعیین برنامه ساختار شکست هزینه طرح باید منابع مالی مطابق اقدامات اجراشده در اسرع وقت تزریق و به منظور جلوگیری از هدررفت زمان، برنامههای مربوط به نحوه بازسازی تجهیزات بهطور دقیق و با قطعیت کامل ارائه شود.