عملیات اجرایی آسفالت معابر مجموعه زیارتی امام زاده یحیی بن زید در بخش رضویه شهرستان مشهد، با کمک ۶۰ میلیارد تومانی یک نیکوکار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر اجرایی بقعه متبرکه حضرت امام زاده یحیی بن زید علیه السلام گفت: در این طرح خیابان ها، معابر و محوطه داخلی آستان مبارک امام زاده یحیی علیه السلام با کمک خیر نیک اندیش، حاج رضا خاکشورآسفالت میشود.

محمدعلی ذوقی با اشاره به نقش بی بدیل خیران در بازسازی، توسعه و اجرای طرحهای عمرانی در بقاع متبرکه اظهار کرد: حجم اجرای آسفالت در معابر و محوطه مجموعه زیارتی امام زاده یحیی علیه السلام بیش از ۸۰ هزار متر مربع است.

او گفت: پیش بینی می‌شود این طرح تا نیمه مهر ماه امسال به بهره برداری برسد.

بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید (ع) میامی در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی مشهد و ۳۸ کیلومتری شمال شهر رضویه در جوار روستای قدیمی به نام میامی قرار دارد که به گفته کارشناسان ۶۱۰ سال قدمت دارد.