آسفالت معابر مجموعه زیارتی امام زاده یحیی بن زید شهرستان مشهد با کمک ۶۰ میلیارد تومانی یک نیکوکار
عملیات اجرایی آسفالت معابر مجموعه زیارتی امام زاده یحیی بن زید در بخش رضویه شهرستان مشهد، با کمک ۶۰ میلیارد تومانی یک نیکوکار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر اجرایی بقعه متبرکه حضرت امام زاده یحیی بن زید علیه السلام گفت: در این طرح خیابان ها، معابر و محوطه داخلی آستان مبارک امام زاده یحیی علیه السلام با کمک خیر نیک اندیش، حاج رضا خاکشورآسفالت میشود.
محمدعلی ذوقی با اشاره به نقش بی بدیل خیران در بازسازی، توسعه و اجرای طرحهای عمرانی در بقاع متبرکه اظهار کرد: حجم اجرای آسفالت در معابر و محوطه مجموعه زیارتی امام زاده یحیی علیه السلام بیش از ۸۰ هزار متر مربع است.
او گفت: پیش بینی میشود این طرح تا نیمه مهر ماه امسال به بهره برداری برسد.
بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید (ع) میامی در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی مشهد و ۳۸ کیلومتری شمال شهر رضویه در جوار روستای قدیمی به نام میامی قرار دارد که به گفته کارشناسان ۶۱۰ سال قدمت دارد.