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دومین جشنواره روستایی از بذر تا نذر با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روستاها، امروز در روستای کبکآباد دهستان تنگچنار شهرستان مهریز افتتاح شد و تا روز جمعه میزبان مردم و گردشگران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار مهریز در آیین افتتاح این جشنواره با اشاره به مشارکت شوراها، دهیاریها، بخشداری مرکزی، میراث فرهنگی، دفتر امور روستایی استانداری و اهالی تنگچنار گفت: هدف اصلی برگزاری این رویداد، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی روستاهای منطقه و شناساندن ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی آنها به مردم است.
حسین عسکرزاده افزود: جشنواره «از بذر تا نذر» فرصتی برای معرفی جاذبههای طبیعی، اماکن دیدنی، اقامتگاهها و فضاهای تفریحی روستاهای تنگچنار است و میتواند زمینه حضور بیشتر مردم و گردشگران در این مناطق را فراهم کند.
فرماندار مهریز با اشاره به ظرفیتهای گردشگری تنگچنار اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند در کنار معرفی توانمندیهای روستا، به رونق گردشگری و استفاده بیشتر از ظرفیتهای بومی منطقه کمک کند.
محمدجواد میربهبودی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد نیز جشنوارههای روستایی را فرصتی برای معرفی فرهنگ اصیل روستایی و توانمندیهای بومی دانست و گفت: توسعه روستا تنها به اجرای طرحهای عمرانی محدود نمیشود و ایجاد نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و تقویت اقتصاد روستا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این جشنوارهها زمینهای فراهم میکنند تا روستاییان محصولات تولیدی خود را بدون واسطه و با قیمت واقعی به مصرفکنندگان عرضه کنند و از این طریق بخشی از اقتصاد روستا تقویت شود.
میربهبودی با اشاره به استقبال از جشنوارههای روستایی در استان یزد گفت: سال گذشته بیش از ۶۴ جشنواره در روستاهای استان برگزار شد و در جشنواره امسال کبکآباد نیز تعداد غرفهها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به حدود ۹۸ غرفه رسیده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد ابراز امیدواری کرد برگزاری مستمر این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری روستاها، زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی باشد.
در این جشنواره، بخشی از آداب و رسوم، محصولات بومی، صنایع دستی و توانمندیهای روستایی در قالب غرفهها و برنامههای مختلف به نمایش گذاشته شده است.
دومین جشنواره «از بذر تا نذر» به مدت سه روز در روستای کبکآباد تنگچنار برگزار میشود و تا روز جمعه پذیرای مردم و علاقهمندان خواهد بود.