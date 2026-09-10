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وزیر نفت با بیان اقدامهای افزایش تولید و عرضه گاز کشور در دو سال گذشته تأکید کرد: عملیات بازسازی فاز ۱۱ پارس جنوبی شتاب گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن پاکنژاد با اشاره به شتاب در روند افزایش تولید و عرضه گاز کشور افزود: از همه ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید استفاده شده است تا حداکثر توان تولید گاز کشور در شبکه قرار گیرد.
به گفته وی، افزایش ظرفیت تولید از محل حفاری چاههای درونمیدانی و توسعه میدانهای گازی، از اقدامهایی است که با هدف افزایش عرضه و تولید گاز در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر نفت به افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تازهایجادشده از محل توسعه چاههای درونمیدانی در این میدان به دست آمده است.
وی بیان کرد: حفاری چاههای جدید و توسعه ظرفیتهای تولیدی، در کنار دیگر اقدامهای انجامشده، با هدف افزایش عرضه گاز و استفاده حداکثری از توان تولید کشور دنبال میشود.
با تکمیل و بهرهبرداری از دهمین چاه توسعهای فاز ۱۱ پارس جنوبی، برداشت روزانه گاز غنی از این موقعیت مرزی بیش از ۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.