به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن پاک‌نژاد با اشاره به شتاب در روند افزایش تولید و عرضه گاز کشور افزود: از همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید استفاده شده است تا حداکثر توان تولید گاز کشور در شبکه قرار گیرد.

به گفته وی، افزایش ظرفیت تولید از محل حفاری چاه‌های درون‌میدانی و توسعه میدان‌های گازی، از اقدام‌هایی است که با هدف افزایش عرضه و تولید گاز در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر نفت به افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تازه‌ایجادشده از محل توسعه چاه‌های درون‌میدانی در این میدان به دست آمده است.

وی بیان کرد: حفاری چاه‌های جدید و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، در کنار دیگر اقدام‌های انجام‌شده، با هدف افزایش عرضه گاز و استفاده حداکثری از توان تولید کشور دنبال می‌شود.

با تکمیل و بهره‌برداری از دهمین چاه توسعه‌ای فاز ۱۱ پارس جنوبی، برداشت روزانه گاز غنی از این موقعیت مرزی بیش از ۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.