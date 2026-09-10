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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز صبح تا ظهر دریای عمان و بعدازظهر و شب در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش سرعت باد مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در نقاط مرتفع استان رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق و در برخی از نقاط احتمال تقویت نقطهای بارشها پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد، رودان و ارتفاعات مرکزی و غربی، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: برخی از نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی میشود.
سی سی پور خاطرنشان کرد: براساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی، تقویت نقطهای بارشها در برخی از نقاط مرتفع استان، بعدازظهر و شب پیش بینی و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
او افزود: دریای عمان صبح تا ظهر با وزش بادهای جنوب شرقی و تنگه هرمز و شرق خلیج فارس بعدازظهر با افزایش بادهای جنوب غربی - شمال غربی، متلاطم خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.
سی سی پور گفت: برخی از نقاط دریایی نیز وقوع گردوخاک و کاهش موقت دید افقی دور از انتظار نیست و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی در این مدت از تردد خودداری کنند.
او افزود: فردا جمعه ۲۰ شهریور مناطق دریایی استان در دریای عمان و بخشهایی از تنگه هرمز و خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب شرقی به ویژه صبح و ظهر متلاطم خواهند شد.
سی سی پور گفت: از روز شنبه ۲۱ شهریور بر شدت وزش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا در مناطق دریایی استان افزوده خواهد شد.
او افزود: سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
سی سی پور خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.