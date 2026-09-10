در راستای شعار دولت پای کار مردم، مردم پای کارایران، اداره کل استاندارد استان یزد در سهم خویش، برای اجرای اصلاحیه جدید استانداردآرد، پای کار آمد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی و اطلاع رسانی استاندارد استان یزد: نشست بررسی و هماهنگی برای اجرای اصلاحیه شماره ۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۳ «آرد گندم ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» با حضور زهرا جعفری، مدیرکل استاندارد استان یزد، نمایندگانی از استانداری، فرمانداری و دیگردستگاه‌های نظارتی و اجرایی مرتبط و کارخانجات آرد استان در سالن شهید سلیمانی این اداره کل برگزار شد.



این نشست با هدف تشریح تغییرات اصلاحیه جدید، شناسایی چالش‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و واحد‌های تولیدی برگزار شد تا الزامات جدید استاندارد با آمادگی بیشتر در زنجیره گندم، آرد و نان به اجرا درآید.



در اصلاحیه شماره ۲ استاندارد ۱۰۳، درصد سبوس‌گیری آرد‌های سنگک، تافتون و لواش و بربری آرد کاهش یافته است؛ تغییری که می‌تواند بر فرآیند تأمین گندم، آسیابانی، تولید و کنترل کیفیت آرد اثرگذار باشد و ضرورت هماهنگی میان حلقه‌های مختلف این زنجیره را افزایش می‌دهد.



بر پایه این گزارش، در جریان این نشست، چالش‌های پیش‌روی واحد‌های تولیدی از جمله تأمین گندم کیفی و متناسب با الزامات جدید، شرایط فنی تولید، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، قیمت آرد و نان و دستمزد آسیابانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برنامه‌های استان در زمینه کاهش درصد سبوس‌گیری انواع آرد خبازی، توسعه و ترویج نان کامل و ارتقای کیفیت آرد و نان مورد توجه قرار گرفت.



از دیگر محور‌های این نشست، آموزش نانوایان، اطلاع‌رسانی عمومی و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بود؛ موضوعاتی که نقش مهمی در آشنایی فعالان زنجیره و مصرف‌کنندگان با الزامات جدید و کاهش ابهامات ناشی از اجرای اصلاحیه خواهد داشت.



در پایان، بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، حمایت از واحد‌های تولیدی، آموزش و اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل اجرایی تأثیرگذار بر کیفیت و تولید آرد و نان تأکید شد تا اجرای اصلاحیه استاندارد ۱۰۳ با همراهی همه حلقه‌های زنجیره گندم، آرد و نان و با کمترین چالش اجرایی همراه باشد.