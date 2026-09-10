نماینده روسیه در جلسه شورای حکام آژانس اتمی گفت: اگر این سازمان می‌خواهد بازرسی‌ها در ایران از سر گرفته شود، باید به تهران تضمین‌های امنیتی واقعی دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری «تاس»، «میخائیل اولیانوف» نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، بامداد پنجشنبه خواستار ارائه تضمین‌های امنیتی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شد.

اولیانوف در سخنرانی در جلسه شورای حکام آژانس اتمی گفت: اگر این سازمان می‌خواهد بازرسی‌ها در ایران از سر گرفته بشود، باید به تهران تضمین‌های واقعی دهد.

وی در این‌باره توضیح داد: «روسیه اصرار دارد که برای از سرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی کامل در ایران، به تضمین‌های واقعاً قابل اعتمادی از سوی آمریکا و اسرائیل نیاز است که آنها استفاده از نیروی نظامی یا تهدید به آن را از سر نگیرند».

این دیپلمات روس اظهار داشت: «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس اتمی، می‌تواند نقش سازنده‌ای در تأمین چنین تضمین‌هایی در تماس‌ها با طرف‌های مربوط ایفا کند.

بر اساس این گزارش، اولیانوف همچنین افزود: با وجود اوضاع امنیتی بحرانی، تهران موافقت کرده که بازرسی‌های آژانس را در هر سه واحد نیروگاه هسته‌ای بوشهر در اواسط سپتامبر انجام دهد.