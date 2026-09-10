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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ظرفیت گسترده فرش ایران در بازارهای جهانی، از پیگیری رفع موانع گمرکی، بازگشت ارز و تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: تشکیل فراکسیون فرش نیز طی هفتههای آینده در مجلس دنبال میشود.
فتحالله توسلی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهمیت فرش دستباف افزود: چندین سال است به دلیل اهمیتی که برای حوزه فرش قائل هستم، در نمایشگاه فرش حضور پیدا میکنم.
وی ادامه داد: مرکز ملی فرش مدتی منحل شده بود، اما با پیگیریهای صورت گرفته، خوشبختانه این مرکز به جایگاه خود بازگشت و فعالیتهای آن تشدید شده و در حال انجام است.
توسلی با اشاره به تحریم فرش ایران و موانع ایجادشده از سوی آمریکا در مسیر صادرات گفت: در کنار موانع و مزاحمتهای خارجی، در داخل کشور نیز موانعی داریم که باید آنها را برطرف کنیم.
وی افزود: با دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد قرار است موانع موجود را بررسی کنیم؛ از جمله موضوع ورود فرشهایی که نیاز به رفو و تعمیر دارند، بازگشت آنها و مسائل گمرکی که باید حل شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در حوزه صادرات نیز مسائل مربوط به بازگشت ارز و سایر موانع وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدام کنیم.
تشکیل فراکسیون فرش در مجلس
توسلی همچنین از پیگیری تشکیل فراکسیون فرش در مجلس خبر داد و گفت: تشکیل این فراکسیون به دلیل مسائل مربوط به جنگ به تأخیر افتاد و انشاءالله طی چند هفته آینده فراکسیون فرش را تشکیل خواهیم داد تا مسائل مربوط به تولید و صادرات فرش را پیگیری کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه فرش ایران در بازارهای بینالمللی افزود: فرش ایران در دنیا بازارهای قابل توجهی دارد و من به عنوان یک دیپلمات که سالها در خارج از کشور بودهام عرض میکنم، هیچ کشوری این فرهنگ، نقشه، طرح و هنر فرش ایران را نه دارد و نه میتواند مانند آن تولید کند.
توسلی ادامه داد: مزاحمتهای سیاسی موجب شده است از ظرفیتهای موجود به طور کامل استفاده نشود، اما علاقهمندی و تقاضا برای فرش ایران در مناطق مختلف جهان از جمله آفریقا، آسیا و اروپا بسیار زیاد است.
ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی برای فرش
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید از ظرفیتهای موجود در منطقه و کشور برای توسعه صادرات فرش استفاده کنیم و دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این زمینه باید فعالتر شود.
وی افزود: سفارتخانهها و سرکنسولگریهای ایران باید برای معرفی فرش کشور فعال شوند و ظرفیتهای موجود در کشورهای مختلف را برای توسعه صادرات این هنر ـ صنعت به کار بگیرند.
توسلی با اشاره به موانع داخلی تولید و صادرات فرش گفت: در داخل کشور نیز در زمینه تأمین مواد اولیه، مسائل گمرکی، واردات و صادرات موانعی وجود دارد که انشاءالله در کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و با همکاری دستگاههای مرتبط، این مسائل را پیگیری و برای رفع آنها اقدام خواهیم کرد.