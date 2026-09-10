به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با تأثر و اندوه باخبر شدم که مادر مؤمنه و گرانقدر شهیدان والامقام سید مصطفی و سید عباس حسینی اوزینه، سرای فانی را بدرود گفت و به دیدار معبود شتافت.

این مادر صبور و فداکار، سال‌ها با قامتی استوار و دلی سرشار از ایمان، دوری فرزندان شهیدش را به جان خرید و در کمال بردباری، امانتی را که خداوند به او سپرده بود، به معبود خویش بازگرداند. اینک او نیز، ندای حق را لبیک گفت و به رحمت الهی پیوست.

این مصیبت را به خانواده محترم حسینی اوزینه و تمامی بستگان و بازماندگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند منّان برای آن سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.