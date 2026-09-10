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برنامههای شبکههای دو سیما و آموزش، طیف متنوعی از موضوعات کاربردی از جمله حمایت از مشاغل خانگی و ارتقای سلامت عمومی را در دستور کار قرار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «از خونه شروع کن» که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تولید میشود، جمعه ۲۰ شهریورماه ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو پخش می شود.
در این قسمت، تلاش دو بانوی لرستانی برای دستیابی به استقلال مالی و خودکفایی مورد توجه قرار میگیرد؛ عذرا میردریکوندی، راهبر شغلی نمونه در حوزه تولید پوشاک که تاکنون دانش خود را در اختیار صدها زن و دختر لرستانی قرار داده، و معصومه بیرانوند، تولیدکننده و خیاط که فعالیت خود را از فضای خانه آغاز کرده است.
در این برنامه، کارشناسان متخصص از جمله دکتر فاطمه کریموند، دکتر کمیل رودی و بهزاد مرادی، مدیرکل کمیته امداد لرستان، مشاورههای تخصصی خود را برای توسعه کسبوکار و عبور از مسیر دشوار اشتغالزایی به این تولیدکنندگان ارائه خواهند داد.
«دکتر سلام»؛ واکاوی علل و درمان بیماری لوپوس
در بخش سلامت، برنامه «دکتر سلام» روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت ۱۳ از شبکه آموزش سیما، به موضوع «بیماری لوپوس» میپردازد.
در این قسمت ، دکتر احمدرضا جمشیدی، فوق تخصص روماتولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اجرای دکتر محمد طهماسبی، به بررسی دقیق علل بروز و روشهای درمان این بیماری خواهد پرداخت.
این برنامه که با هدف آموزش سلامت عمومی تهیه شده است، هر روز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش میشود.