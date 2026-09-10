پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ جمعه ۲۰ شهریور به مصاف چین تایپه میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس پنج شنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می شود.
شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت ۱۰ جمعه ۲۰ شهریور در این مرحله از مسابقات به مصاف چین تایپه میروند، تیمی که با ۷۹.۵۰ امتیاز در رده پنجاه و پنجم جهان قرار دارد و در صورت شکست سه بر صفر تیم ایران حدود ۱۷ امتیاز (۱۶.۵۸) در رده بندی جهانی به دست میآورد و این موضوع انگیزه مضاعف به بازیکنان چین تایپه داده است.
بهترین افتخار این تیم در قهرمانی مردان آسیا کسب رتبه چهارم در سه دوره ۱۹۸۳، ۱۹۹۷ و ۲۰۲۱ است و تا کنون ۲۱ بار در این رقابتها شرکت کرده است.
چین تایپه در سال ۱۹۸۶ موفق به حضور در قهرمانی مردان جهان شد که در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از آن زمان تا کنون حسرت حضور در قهرمانی جهان را دارد. یکی از اهداف این تیم راه یابی به جمع سه تیم برتر و کسب سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ است.
دو تیم ایران و چین تایپه در سال ۱۹۶۶ برای نخستین بار به مصاف یکدیگر رفتند که در بازیهای آسیایی بود و تیم ملی والیبال ایران سه بر یک به پیروزی رسید. دو تیم تا کنون ۱۹ بار در رویدادهای مختلف مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که ایران در ۱۷ بار فاتح میدان بوده است و ملی پوشان والیبال ایران از سال ۱۹۹۹ تا کنون شکستی مقابل این تیم نداشتند.
تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۱۴.۹۶ امتیاز در جایگاه هفدهم جهان قرار دارد و به نظر میرسد که شاگردان پیاتزا نگرانی برای مسابقه با چین تایپه نداشته باشند.
مردان والیبال کشورمان با نفرات زیر در این مسابقات شرکت کردند:
پاسور: عرشیا به نژاد و ایلشن داوودی پور
قطر پاسور: امین اسماعیل نژاد و علی حاجی پور
دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، مبین نصری و اسماعیل مسافر
مدافع میانی: محمد ولی زاده، سید عیسی ناصری و محمد نیما باطنی
لیبرو: محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی کلاته
فهرست و نتایج دیدارهای دو تیم ملی والیبال ایران و چین تایپه در طول تاریخ به قرار زیر است:
۱۹۶۶ (بازیهای آسیایی): ایران (۳) – چینتایپه (۲)
۱۹۸۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (صفر)
۱۹۹۱ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – چین تایپه (۳)
۱۹۹۷ (قهرمانی آسیا): ایران (۲) – چین تایپه (۳)
۱۹۹۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (۲)
۲۰۰۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (یک)
۲۰۰۷ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (۲)
۲۰۰۸ (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (صفر)
۲۰۰۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (یک)
۲۰۱۰ (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (صفر)
۲۰۱۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (صفر)
۲۰۱۵ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (صفر)
۲۰۱۷ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چینتایپه (صفر)
۲۰۱۸ (جام کنفدراسیون آسیا) تیم ملی جوانان ایران (۳) – چین تایپه (یک)
۲۰۱۸ (جام کنفدراسیون آسیا) تیم ملی جوانان ایران (۳) – چین تایپه (صفر)
۲۰۱۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)
۲۰۲۰ (انتخابی المپیک): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)
۲۰۲۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)
۲۰۲۳ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)
۲۰۲۶ (قهرمانی آسیا): ایران (؟) – چین تایپه (؟)