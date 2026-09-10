به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست و یکمین نشست جهادی حل مشکلات مردمی در حالی با حضور علی اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران معاونین و قضات دادسرای مرکز مازندران و مدیران کل دستگاه های اجرایی در مسجد صاحب‌الزمان (عج) روستای سمسکنده -بزرگترین روستای شهرستان ساری- برگزار شد که شرایط جوی استان به دلیل وقوع سیل، بارش‌های شدید باران در وضعیت نامساعدی قرار داشت.

با این وجود، با تأکید ویژه استاندار مردمی بر ضرورت برگزاری مستمر نشست‌های حل مشکلات و تداوم رویکرد «مدیران در میدان»، این جلسه با حضور مدیران کل استان برگزار شد تا به صورت بی‌واسطه به مسائل و مطالبات اهالی سمسکنده رسیدگی شود

عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در حاشیه بیست و یکمین نشست جهادی حل مشکلات مردمی که علیرغم شرایط جوی نامساعد و وقوع بارش های باران در مناطق مختلف استان در ساری برگزار شد، گفت: خدمت‌رسانی به مردم تعطیل‌بردار نیست و مدیران باید در هر شرایطی، حتی ایام تعطیل، در کنار مردم باشند.

دادستان مرکز استان مازندران، در جریان این نشست و در دیدار مستقیم با اهالی، ضمن بررسی ۵۰ درخواست و پرونده مردمی، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد و اظهار داشت: «خدمت به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی تعطیل‌بردار نیست. اینکه در روزهای تعطیل و با وجود شرایط جوی سخت و حوادث طبیعی، مسئولان در جمع مردم حضور می‌یابند، نشان‌دهنده عزم جدی دولت و دستگاه قضا برای کاهش آلام مردم و حل گره‌های اجرایی است.

وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در این نشست‌ها افزود: «وظیفه ما تنها شنیدن نیست؛ بلکه پیگیری مجدانه برای رفع چالش‌ها در دو حوزه اجرایی و قضایی است. مدیران کل موظف‌اند در این نشست‌های جهادی، خود در صحنه حضور داشته باشند و برای مشکلات مردم راهکار عملیاتی ارائه دهند.

دادستان مرکز مازندران همچنین بر ضرورت «تبیین عملکرد» تأکید کرد و گفت: «اگر مردم از اقدامات جهادی صورت‌گرفته مطلع نباشند، ممکن است تصور کنند دستگاه‌ها در حال انفعال هستند. دستگاه قضایی و مدیران اجرایی باید بلندگوی مناسبی برای اطلاع‌رسانی اقدامات خود باشند تا ضمن امیدآفرینی در جامعه، الگوی سایر دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی بی‌منت و جهادی باشند.

این نشست با دستورات صریح دادستان به مدیران ذی‌ربط برای پیگیری فوری مشکلات مطرح شده از سوی اهالی روستای سمسکنده پایان یافت.