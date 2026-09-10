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رئیس مرکز ملی فرش ایران از اجرای برنامههای متعدد برای بازاریابی فرش دستباف و توسعه بازارهای صادراتی خبر داد و گفت: ایران در حال حاضر به حدود ۸۰ کشور فرش صادر میکند و افزایش این تعداد با تمرکز بر بازارهای جدید، سلیقهیابی و سلیقهسازی دنبال میشود.
محمدمهدی فرشچی موحد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی را یکی از ابزارهای بازاریابی فرش دستباف دانست و افزود: در نمایشگاههای بینالمللی، زمینه حضور سفرا و مهمانان خارجی فراهم میشود و پیش از برگزاری نمایشگاهها نیز نشستها و دیدارهایی با نمایندگان کشورهای مختلف انجام میدهیم که در برخی موارد نشستهای بسیار خوبی بوده است.
وی با بیان اینکه فرش دستباف یک هنر و تمدن اصیل و اثری ماندگار و از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که این هنر ـ صنعت را مجدداً رشد داده و احیا کنیم و حضور آن را در بازارهای جدید گسترش دهیم.
فرشچی موحد با اشاره به اهمیت سلیقهیابی و سلیقهسازی در بازاریابی فرش دستباف گفت: در بازاریابی این هنر ـ صنعت دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه بر حفظ مدلها و طرحهای اصیل ایرانی برای مشتریانی است که به دنبال همین آثار هستند و نگاه دیگر، فعالیت بر اساس سلیقههای جدید بازار و تولید متناسب با نیاز مشتریان است.
وی افزود: خوشبختانه گروههای جدید و جوانی که وارد این عرصه شدهاند، به دنبال همین سلیقهیابی و سلیقهسازی هستند تا بر اساس نیاز بازار تولید داشته باشند و این اتفاق در برخی استانها نیز رخ داده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: رصد بازار را انجام میدهیم و به دنبال افزایش این اقدامات هستیم تا بتوانیم در بازارهای جدید حضور بیشتری داشته باشیم.
وی درباره بازارهای صادراتی فرش دستباف گفت: اکنون صادرات فرش ایران به حدود ۸۰ کشور انجام میشود، اما به این تعداد بسنده نخواهیم کرد. ممکن است میزان صادرات به یک کشور بالا و به کشور دیگری پایین باشد، اما برای ما افزایش تعداد کشورهای مقصد صادرات اهمیت دارد و به دنبال افزایش این تعداد هستیم.
فرشچی موحد با اشاره به تأثیر تحریمها بر صادرات فرش ایران اظهار کرد: تحریمها مشکلاتی برای بسیاری از کشورها ایجاد کرده است؛ چراکه تحریم ابتدا تولید و صادرات خود ایران را هدف قرار داد و پس از آن، کشورهایی که در تولید خود از مواد اولیه با منشأ ایرانی استفاده میکردند یا محصولات تولیدی با منشأ ایران داشتند نیز با مشکل مواجه شدند.
وی گفت: با وجود این مشکلات و با تمهیداتی که صادرکنندگان در نظر گرفتهاند، اجازه ندادهایم چراغ صادرات فرش خاموش شود و تلاش کردهایم استمرار صادرات حفظ شود.
فرشچی موحد در پاسخ به پرسشی درباره طرحهای جدید، بهروزرسانی طرحهای قدیمی و ایجاد تغییر در تولید فرش نیز گفت: در مرکز ملی فرش، معاونت آموزش و پژوهش فعال است که هم آموزشهای لازم را در استانهای مختلف و متناسب با ظرفیتهای هر استان ارائه میکند و هم کارهای پژوهشی انجام میدهد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: پژوهشها با هدف شناسایی و رفع مشکلات، ارائه طرحهای نو و بهروز و پاسخ به نیازهای بازار انجام میشود و موضوع سلیقهیابی و سلیقهسازی و بهروزرسانی طرحها نیز در همین چارچوب دنبال خواهد شد.