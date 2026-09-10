شهردار کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای ایجاد پیاده‌راه در دو نقطه از شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: خیابان مدرس یکی از نقاط تعیین شده برای پیاده‌راه سازی است که مطالعات آن در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بیژن مرادی با بیان اینکه موضوع احداث پیاده‌راه در شهر کرمانشاه از چند سال پیش در دستورکار قرار گرفته است گفت: برنامه ما احداث پیاده‌راه در دو نقطه از شهر کرمانشاه است.

وی افزود: یکی از نقاط، حاشیه رودخانه قره‌سو است که به طول دو کیلومتر در حال انجام است.

شهردار کرمانشاه گفت: پیاده‌راه حاشیه رودخانه قره‌سو با فضای سبز و معبری که در جنوب رودخانه احداث می‌شود، در حال حاضر با سرعت خوبی پیش می‌رود و امیدواریم ظرف دو ماه آینده، مرحله اول طرح که حدود ۱.۵ کیلومتر است به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: برای اجرای مرحله اول احداث پیاده‌راه، فضای سبز و معبر جنوبی رودخانه قره‌سو، بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

مرادی افزود: مطالعات احداث پیاده‌راه در خیابان مدرس از سر گرفته شده است و امیدواریم تا پایان امسال این مطالعات انجام و سال آینده با تامین اعتبار مورد نیاز وارد مرحله اجرایی شود.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه پیاده راه خیابان مدرس از میدان آزادی تا چهارراه مدرس (چهارراه اجاق) خواهد بود گفت: در طرح جدید، دو خط عبوری برای ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم داشت و بقیه خیابان به پیاده‌راه تبدیل می‌شود.