به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با محوریت مقابله با پدیده ال‌نینو با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، بر بازدید‌های مستمر از نقاط آسیب‌پذیر و انجام اقداماتی از جمله پاکسازی، بازگشایی مسیر‌ها و لایروبی اضطراری رودخانه‌ها، پل‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها تأکید کرد.

زارع همچنین بر تهیه بانک اطلاعات مدیریت بحران شامل ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی بخش دولتی و خصوصی به منظور استفاده در مواجهه با مخاطرات طبیعی تأکید کرد و خواستار تأمین سوخت مورد نیاز تجهیزات و ماشین‌آلات مشارکت‌کننده در عملیات امدادی و خدماتی شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو، بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدماتی استان و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مرتبط با مدیریت بحران تأکید کرد و خواستار برگزاری مانور آمادگی و هماهنگی بین‌بخشی با سناریو‌های محتمل ناشی از این پدیده و سیل در مناطق پرخطر شهرستان‌های استان شد.

زارع بر بررسی آخرین وضعیت ایمنی مدارس در مقابله با حوادث احتمالی از جمله سیل و بارندگی‌های شدید و انجام اقدامات پیشگیرانه تا رفع نواقص تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای اسکان اضطراری احتمالی و آماده‌سازی اماکن مناسب و فضا‌های ایمن با رعایت الزامات بهداشتی برای افراد آسیب‌دیده شد.

استاندار بوشهر در ادامه بر اطلاع‌رسانی به موقع از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به آحاد مردم، کشاورزان، عشایر، دامداران، ملوانان و سایر جوامع هدف در زمان قبل از بحران به‌منظور افزایش سطح آگاهی عمومی و ارتقاء فرهنگ ایمنی تأکید کرد.

وی در پایان خواستار تشکیل و فعال شدن ستاد‌های مدیریت بحران شهرداری‌ها با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها و تعیین تکلیف سازه‌های فاقد آبگذری ایمن از طریق شرکت آب منطقه‌ای به تفکیک هر شهرستان شد.