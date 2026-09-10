شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان، همسران و فرزندان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ ارشد دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در هرمزگان گفت: این مسابقات با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، تقویت انس خانواده‌ها با کلام وحی و ایجاد زمینه برای شکوفایی استعداد‌های قرآنی کارکنان و خانواده‌ها به صورت مجازیی برگزار شد.

حجت الاسلام محمد سهرابی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ قرآن، ترتیل و اذان با یکدیگر رقابت کردند.

وی گفت: فعالیت‌های قرآنی به‌ویژه در میان نسل جوان و فرزندان کارکنان می‌تواند زمینه‌ساز رشد معنوی، اخلاقی و فرهنگی خانواده‌ها و جامعه باشد.