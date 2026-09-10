مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در سال جاری عملیات تسطیح و رگلاژ ۳ هزار و ۹۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و مرزی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

بهسازی ۳ هزار و ۹۵۰ کیلومتر راه روستایی و مرزی در آذربایجان‌غربی

بهسازی ۳ هزار و ۹۵۰ کیلومتر راه روستایی و مرزی در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: امسال ۱۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال برای اجرای گسترده طرح‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های استان هزینه شده است.

ارسلان شکری تشریح کرد: در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد، در مجموع پنج هزار و ۹۴۰ کیلومتر عملیات نگهداری و ایمن‌سازی در محور‌های استان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: در این مدت سه هزار و ۹۵۰ کیلومتر تسطیح و رگلاژ راه‌های روستایی و مرزی با هزینه‌کرد ۶۰۰ میلیارد ریال و یک‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر رفع افتادگی شانه راه با اعتبار ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با ارائه جزییات آماری در زمینه طرح‌ها ادامه داد: ۵۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح و شیب‌بندی شیروانی‌ها به طول ۲۷۰ کیلومتر هزینه شده و ۱۲۰ کیلومتر ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در محور‌های استان اجرا شده است.

وی با اشاره به عملیات زیربنایی انجام‌شده گفت: ۱۲۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری و ترانشه‌برداری نیز با هزینه‌کرد ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

شکری افزود: در حوزه نگهداری رویه راه‌ها نیز هفت هزار و ۸۰۰ تن چاله‌پرکنی محور‌های مواصلاتی با مصالح اصلاحی با هزینه‌کرد ۲۷۳ میلیارد ریال و سه هزار تن چاله‌پرکنی با آسفالت سرد کیسه‌ای با اعتبار۲۴۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به عملیات انجام شده در نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: ۱۲ نقطه حادثه‌خیز مصوب ملی با هزینه‌کرد سه هزار میلیارد ریال و ۳۰ نقطه حادثه‌خیز مصوب محلی با هدف افزایش میدان دید با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

وی درباره پایداری ابنیه فنی راه‌ها و ایمن‌سازی بستر رودخانه‌ها هم اظهار کرد: در راستای پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی و حفاظت از سازه پل‌ها، عملیات انحراف و ساماندهی جریان آب و ترمیم آب‌شستگی بستر رودخانه در محدوده‌های مختلف شهرستان‌ها از جمله «پوش‌آباد» توسط راهداران به اجرا درآمده است.

شکری با اشاره به استمرار سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت‌ها در استان اظهار کرد: هم اکنون ۳۵ فرصت جدید سرمایه گذاری در استان در حوزه راه‌ها شناسایی شده که مربوط به مجتمع‌های خدماتی رفاهی و جایگاه‌های سوخت، تیرپارک‌ها، مراکز لجستیکی و پس کرانه‌های پایانه‌های مرزی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۸۲ طرح و مجوز فعال در استان وجود دارد که شامل ۱۴۱ موافقت اصولی، ۷۰ طرح در حال استعلام، ۳۲ مجتمع در حال احداث و ۳۹ مجتمع در حال بهره‌برداری است.